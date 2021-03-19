Дмитрий Васильев — о потере квоты: невозможно смотреть на это, боюсь жёстко выразиться

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев прокомментировал то, что женская сборная России потеряла максимальную квоту в Кубке мира на сезон-2021/2022.

«Потеря квоты – подведение итогов работы тренерского штаба женской сборной, даже не всего штаба, а именно старшего тренера. Невозможно смотреть на то, как всё происходит. Боюсь жёстко выразиться, но всё происходит максимально непрофессионально. Сейчас мы теряем квоты, потом начнём бороться за двадцатку, так можно скатиться до аутсайдеров и статистов.

Если бы не предолимпийский сезон, можно было бы поменять старшего тренера женской и мужской команд. Но в преддверии Олимпиады никто таких вещей не делает. Но чтобы поменять и сломить эту непростую ситуацию, нужно разделить команду на два потока, и чтобы ими руководили разные тренеры. Пусть Шашилов тренирует своих свердловских спортсменок, которых он никак не может подготовить. А остальных пусть тренирует кто-то другой. У меня есть кандидатуры, но называть я их не буду, потому что такие решения должен принимать СБР. Также сделать и в мужском составе, лыжники давно работают по такому сценарию.

Если бы я был президентом СБР, я бы поменял Шашилова. Но раз Майгуров сказал, что тренеров менять не будет – это его решение. Хотя, повторюсь, нужно запустить два потока. Чтобы дать и другим тренерам работать, не класть все яйца в одну корзину. Нужно попытаться разными методиками добыть результат на Олимпийских играх. С этими тренерами никакого результата нет. Но я всё это говорил задолго до всего, когда их ещё назначил Драчёв, который потом и ушёл. Щадящее решение в такой ситуации – два потока подготовки», — сказал Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.