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Итальянский биатлонист Хофер выиграл спринт в финале Кубка мира, Гараничев — 11-й

Итальянский биатлонист Хофер выиграл спринт в финале Кубка мира, Гараничев — 11-й
Биатлон / Кубок мира 0
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В финале Кубка мира в Эстерсунде (Швеция) завершилась мужская спринтерская гонка на 10 км с двумя огневыми рубежами. Победу одержал итальянец Лукас Хофер, вторым стал швед Себастиан Самуэльссон, третьим – норвежец Тарьей Бё.

Лучший из россиян Евгений Гараничев, как и призёры, был точен в стрельбе и финишировал 11-м.

Борющиеся за «Большой хрустальный глобус» норвежцы Стурла Холм Легрейд и Йоханнес Бё выступили не слишком удачно. Отлично стрелявший Легрейд не смог значительно опередить Бё-младшего, забежавшего на два штрафных круга.

Биатлон. Кубок мира. Десятый этап. Эстерсунд, Швеция
Мужчины. Спринт, 10 км

1. Лукас Хофер (Италия) 22:27,1 (0 промахов)
2. Себастиан Самуэльссон (Швеция) отставание 4,0 (0)
3. Тарьей Бё (Норвегия) +14,4 (0)…
6. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) +31,9 (0).
7. Йоханнес Бё (Норвегия) +46,1 (2)…
11. Евгений Гараничев (Россия) +1.01,8 (0)…
21. Матвей Елисеев (Россия) +1.18,7 (1)…
23. Эдуард Латыпов (Россия) +1.22,8 (2)…
26. Александр Логинов (Россия) +1.25,2 (1)…
63. Кирилл Стрельцов (Россия) +2.29,8 (1)...
67. Карим Халили (Россия) +2.36,9 (3)

Биатлон. Кубок мира-2020/21. Этап 10, Эстерсунд, Швеция
Мужчины. 10 км Спринт
19 марта 2021, пятница. 17:30 МСК
Окончено
1
Лукас Хофер
Италия
22:27.1
2
Себастиан Самуэльссон
Швеция
+4.0
3
Тарьей Бё
Норвегия
+14.4
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