«Некомфортно бежалось». Эдуард Латыпов — о выступлении в спринте в финале Кубка мира

Российский биатлонист Эдуард Латыпов подвёл итоги своего выступления в спринте в финале Кубка мира в Эстерсунде (Швеция). Латыпов допустил два промаха и занял 23-е место, показав лучший лыжный ход среди соотечественников. От лидера по этому показателю, шведа Себастиана Самуэльссона, Латыпов отстал на 39 секунд.

«На стрельбе лёжа не справился. Надо посмотреть, куда были промахи. Были хорошие выстрелы, не знаю, в чём причина. А на «стойке» был небольшой ветерок, просто аккуратно сработал. Сегодня самочувствие странное, непонятное. Не могу ничего сказать, но по своим ощущениям по ходу не очень сегодня. Хоть и не скажу, что отставание большое, но по внутренним ощущениям на финишном кругу был большой проигрыш. Мне некомфортно бежалось», — приводит слова Латыпова «Матч ТВ».