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Карим Халили — о спринте в Эстерсунде: не получилось практически ничего

Карим Халили — о спринте в Эстерсунде: не получилось практически ничего
Биатлон / Кубок мира 0

Российский биатлонист Карим Халили подвёл итоги своего выступления в спринте в финале Кубка мира в Эстерсунде (Швеция). Халили допустил три промаха и занял 68-е место, не сумев отобраться в гонку преследования. На этом международный сезон для Карима завершён.

«Не самое удачное завершение международного сезона. Не получилось практически ничего. На трассе были не самые лучшие ощущения, плюс стрельба не позволила мне нормально работать. Сейчас нет смысла себя успокаивать, надо делать выводы из этого сезона. Дальше надо брать лучшее и использовать это в следующем. Работать отдельно или с командой? Я пока не готов на этот вопрос ответить, нам надо с тренерским штабом встретиться и обсудить, что делать дальше», — приводит слова Халили «Матч ТВ».

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