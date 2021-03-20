Тириль Экхофф: мы финишировали лучше всех как нация, и это просто мечта

Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф поделилась эмоциями после получения «Малого хрустального глобуса» в зачёте спринтов, а также прокомментировала победу своей национальной команды в зачёте Кубка наций.



«Мой 200-й старт на Кубке мира ознаменовался победой и моим самым первым спринтерским глобусом. Мы финишировали лучше всех как нация, и это просто мечта», — написала Экхофф на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Экхофф в "Инстаграме".

Напомним, Экхофф досрочно победила в общем зачёте Кубка мира сезона-2020/21.



Биатлон. Кубок мира. 10-й этап. Эстерсунд, Швеция

Расписание соревнований



20 марта

14:15 – гонка преследования, женщины.

17:15 – гонка преследования, мужчины.



21 марта

15:00 – масс-старт, женщины.

17:30 – масс-старт, мужчины.