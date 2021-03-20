Норвежский эксперт: не ожидал, что Экхофф победит в общем зачёте Кубка мира. Я потрясён

Норвежский эксперт NRK Оле Кристиан Столтенберг признался, что не ожидал от своей соотечественницы, биатлонистки Тириль Экхофф, такого успешного выступления в нынешнем сезоне. Напомним, Тириль досрочно победила в общем зачёте Кубка мира сезона-2020/21.
«Я не думал, что она сможет победить в общем зачёте Кубка мира. Да, я, конечно, понимал, что она определённо хороша, чтобы выиграть несколько индивидуальных гонок, но никак не ожидал, что Тириль окажется такой стабильной в течение всего сезона.
Должен признаться, на прошлых выходных я отправил ей сообщение, в котором говорилось, что у меня просто не хватает эпитетов. Я потрясён до глубины души и впечатлён тем, чего она смогла достигнуть. Буду честен, не думал, что это возможно», — приводит слова Столтенберга Dagbladet.
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