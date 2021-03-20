Падин: в российском биатлоне у людей просто нет права на ошибку. Слишком много критики

Бывший тренер сборной России по биатлону Андрей Падин поделился мнением о причинах неудачного выступления российских биатлонистов.



«Почему у одних есть результат, а у нас его нет? Мне кажется, здесь играет достаточно негативную роль большая доля ответственности у российской команды. В российском биатлоне у людей просто нет права на ошибку. После первой же осечки возникает огромное количество критических замечаний.



Давайте рассмотрим пример недавно прошедшего чемпионата мира. Светлана Миронова в первой же гонке, смешанной эстафете, «привозит» команде два штрафных круга, затем бежит шесть штрафных кругов в спринте, не попадает в гонку преследования. Не будь её личным тренером Михаил Шашилов (старший тренер женской сборной России. — Прим. «Чемпионата»), она могла бы вообще закончить на этом своё выступление на чемпионате. Правильно?

А здесь Света достаточно успешно выступает в индивидуальной гонке, занимает пятое место и попадает в масс-старт, где снова делает шесть промахов. Сколько негативных комментариев на неё вылилось по ходу чемпионата со стороны средств массовой информации, экспертов? Как с таким грузом ответственности показывать хороший результат?

У нас, биатлонистов, есть такая пословица: километры – не деньги, могут оказаться лишними. Я не могу знать, какое количество стрелковой работы провела Миронова, да и вообще не собираюсь ни защищать её, ни ругать. Но считаю, что каждый спортсмен всегда должен иметь шанс исправить ошибку, если её допустил. А возможно, два или три шанса. Давайте для примера ещё раз вспомним Поклюку. Чемпион мира Эмильен Жаклен выигрывает пасьют с достаточно высокой скоростью и высоким качеством стрельбы. А в масс-старте на втором огневом рубеже не попадает ни одного выстрела, после чего демонстративно плохо бежит по дистанции. Если бы подобное сделал любой российский спортсмен, сколько бы на него обрушилось критики и замечаний? А в случае с Жакленом всё прошло вообще без эксцессов — в ровном спокойном ключе», — приводит слова Падина «RT на русском».