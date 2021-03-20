Марте Рёйселанд выиграла гонку преследования на этапе КМ в Эстерсунде. Кайшева — 8-я

Норвежская биатлонистка Марте Рёйселанд стала победительницей гонки преследования на десятом этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция). Второй финишировала ещё одна представительница Норвегии Тириль Экхофф. Третий результат показала белорусская биатлонистка Анна Сола.



Лучший результат из россиянок показала Ульяна Кайшева. Стартовав 16-й, она финишировала восьмой. Десятку лучших замкнула ещё одна российская биатлонистка, Лариса Куклина.



Биатлон. Кубок мира. Десятый этап. Эстерсунд

Женщины. Гонка преследования, 10 км



1. Марте Рёйселанд – 32.54,8

2. Тириль Экхофф (обе — Норвегия) — отставание 29,3

3. Анна Сола +44,0

...5. Жулия Симон (Франция) +1.01,7

...8. Ульяна Кайшева +2.11,1

…10. Лариса Куклина +2.13,5

…34. Светлана Миронова +3.39,0

…47. Анастасия Шевченко +4.40,8

…49. Анастасия Гореева +4.44,3

…53. Татьяна Акимова +4.57,8

…55. Евгения Павлова (все — Россия) +5.20,3.