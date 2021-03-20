Марте Рёйселанд выиграла гонку преследования на этапе КМ в Эстерсунде. Кайшева — 8-я

Норвежская биатлонистка Марте Рёйселанд стала победительницей гонки преследования на десятом этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция). Второй финишировала ещё одна представительница Норвегии Тириль Экхофф. Третий результат показала белорусская биатлонистка Анна Сола.
Лучший результат из россиянок показала Ульяна Кайшева. Стартовав 16-й, она финишировала восьмой. Десятку лучших замкнула ещё одна российская биатлонистка, Лариса Куклина.
Биатлон. Кубок мира. Десятый этап. Эстерсунд
Женщины. Гонка преследования, 10 км
1. Марте Рёйселанд – 32.54,8
2. Тириль Экхофф (обе — Норвегия) — отставание 29,3
3. Анна Сола +44,0
...5. Жулия Симон (Франция) +1.01,7
...8. Ульяна Кайшева +2.11,1
…10. Лариса Куклина +2.13,5
…34. Светлана Миронова +3.39,0
…47. Анастасия Шевченко +4.40,8
…49. Анастасия Гореева +4.44,3
…53. Татьяна Акимова +4.57,8
…55. Евгения Павлова (все — Россия) +5.20,3.
- 21 марта 2021
-
18:31
-
18:23
-
18:08
-
17:53
-
17:49
-
17:35
-
17:29
-
17:11
-
16:49
-
16:32
-
15:17
-
11:52
-
11:39
-
10:57
-
00:53
- 20 марта 2021
-
23:23
-
23:09
-
22:50
-
22:40
-
21:45
-
19:22
-
19:09
-
18:50
-
18:38
-
18:11
-
17:50
-
17:33
-
17:11
-
17:09
-
16:54
-
16:42
-
16:36
-
16:09
-
16:04
-
15:50