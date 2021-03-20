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Марте Рёйселанд выиграла гонку преследования на этапе КМ в Эстерсунде. Кайшева — 8-я

Марте Рёйселанд выиграла гонку преследования на этапе КМ в Эстерсунде. Кайшева — 8-я
Биатлон / Кубок мира 0
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Норвежская биатлонистка Марте Рёйселанд стала победительницей гонки преследования на десятом этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция). Второй финишировала ещё одна представительница Норвегии Тириль Экхофф. Третий результат показала белорусская биатлонистка Анна Сола.

Лучший результат из россиянок показала Ульяна Кайшева. Стартовав 16-й, она финишировала восьмой. Десятку лучших замкнула ещё одна российская биатлонистка, Лариса Куклина.

Биатлон. Кубок мира. Десятый этап. Эстерсунд
Женщины. Гонка преследования, 10 км

1. Марте Рёйселанд – 32.54,8
2. Тириль Экхофф (обе — Норвегия) — отставание 29,3
3. Анна Сола +44,0
...5. Жулия Симон (Франция) +1.01,7
...8. Ульяна Кайшева +2.11,1
…10. Лариса Куклина +2.13,5
…34. Светлана Миронова +3.39,0
…47. Анастасия Шевченко +4.40,8
…49. Анастасия Гореева +4.44,3
…53. Татьяна Акимова +4.57,8
…55. Евгения Павлова (все — Россия) +5.20,3.

Биатлон. Кубок мира-2020/21. Этап 10, Эстерсунд, Швеция
Женщины. 10 км Гонка преследования
20 марта 2021, суббота. 14:15 МСК
Окончено
1
Марте Рёйселанд
Норвегия
32:54.8
2
Тириль Экхофф
Норвегия
+29.3
3
Анна Сола
Беларусь
+44.0
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