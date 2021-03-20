Тириль Экхофф завоевала малый Кубок мира в зачёте гонок преследования

Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф выиграла малый Кубок мира в зачёте гонок преследования. Второе и третье места заняли её соотечественница Марте Рёйселанд и немка Франциска Пройс соответственно.

Лучшей из россиянок стала Светлана Миронова, она заняла итоговое 25-е место.

Ранее Экхофф также стала первой в общем зачёте Кубка мира по программе спринтерских гонок и досрочно победила в общем зачёте Кубка мира сезона-2020/21.

Биатлон. Кубок мира. Гонки преследования. Женщины

Итоговый зачёт

1. Тириль Экхофф (Норвегия) – 360.

2. Марте Рёйселанд (Норвегия) – 319.

3. Франциска Пройс (Германия) – 240…

25. Светлана Миронова (Россия) – 104…

26. Ульяна Кайшева (Россия) – 102…

33. Ирина Казакевич (Россия) – 79.