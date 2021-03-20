Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Тириль Экхофф завоевала малый Кубок мира в зачёте гонок преследования

Тириль Экхофф завоевала малый Кубок мира в зачёте гонок преследования
Биатлон / Кубок мира 0

Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф выиграла малый Кубок мира в зачёте гонок преследования. Второе и третье места заняли её соотечественница Марте Рёйселанд и немка Франциска Пройс соответственно.

Лучшей из россиянок стала Светлана Миронова, она заняла итоговое 25-е место.

Ранее Экхофф также стала первой в общем зачёте Кубка мира по программе спринтерских гонок и досрочно победила в общем зачёте Кубка мира сезона-2020/21.

Биатлон. Кубок мира. Гонки преследования. Женщины
Итоговый зачёт

1. Тириль Экхофф (Норвегия) – 360.
2. Марте Рёйселанд (Норвегия) – 319.
3. Франциска Пройс (Германия) – 240…
25. Светлана Миронова (Россия) – 104…
26. Ульяна Кайшева (Россия) – 102…
33. Ирина Казакевич (Россия) – 79.

Норвежский эксперт: не ожидал, что Экхофф победит в общем зачёте Кубка мира. Я потрясён
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021