Тириль Экхофф завоевала малый Кубок мира в зачёте гонок преследования
Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф выиграла малый Кубок мира в зачёте гонок преследования. Второе и третье места заняли её соотечественница Марте Рёйселанд и немка Франциска Пройс соответственно.
Лучшей из россиянок стала Светлана Миронова, она заняла итоговое 25-е место.
Ранее Экхофф также стала первой в общем зачёте Кубка мира по программе спринтерских гонок и досрочно победила в общем зачёте Кубка мира сезона-2020/21.
Биатлон. Кубок мира. Гонки преследования. Женщины
Итоговый зачёт
1. Тириль Экхофф (Норвегия) – 360.
2. Марте Рёйселанд (Норвегия) – 319.
3. Франциска Пройс (Германия) – 240…
25. Светлана Миронова (Россия) – 104…
26. Ульяна Кайшева (Россия) – 102…
33. Ирина Казакевич (Россия) – 79.
Норвежский эксперт: не ожидал, что Экхофф победит в общем зачёте Кубка мира. Я потрясён
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