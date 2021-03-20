Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Губерниев — о женском пасьюте на финальном этапе КМ: сегодня есть повод для оптимизма

Губерниев — о женском пасьюте на финальном этапе КМ: сегодня есть повод для оптимизма
Биатлон / Кубок мира 0
Аудио-версия:

Известный комментатор биатлона Дмитрий Губерниев подвёл итоги женской гонки преследования на десятом этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция). Напомним, лучший результат из россиянок показала Ульяна Кайшева. Стартовав 16-й, она финишировала восьмой. Десятку лучших замкнула ещё одна российская биатлонистка Лариса Куклина.

«Ветер просто превзошёл все рекорды. Мы знаем, что здесь страшная погода с точки зрения ветров. Но могу сказать, что сегодня у нас есть повод для оптимизма. Мы видим, как Ульяна Кайшева проходит самый быстрый свой последний круг, мы видим, как сражается Куклина и приходит десятой.

Но количество промахов было у всех, конечно, беспрецедентным. У Рёйселанд четыре, у Экхофф четыре, пять у Солы, столько же у Кайшевой, Куклиной. В целом ход и отставания небольшие.

Можно протоколировать серьёзную утомлённость Павловой. Женя действительно очень подустала. Ей сложно бороться. Но то, как боролись Кайшева и Куклина, показывает, насколько эти результаты важны. Сегодня они были близки», — сказал Губерниев в эфире «Матч ТВ».

Куклина: сегодня был непредсказуемый ветер. На первой «стойке», казалось, выстою, но нет
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021