Рёйселанд: очень скучала по победам, ведь я не выиграла ни одной гонки с Рождества

Норвежская биатлонистка Марте Рёйселанд рассказала, что значит для неё победа в гонке преследования на заключительном этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция).
До Эстерсунда Рёйселанд поднималась на первую ступень пьедестала в декабре 2020 года, она стала первой в масс-старте на этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия).
«Сегодня было действительно тяжело. Думаю, я придерживалась хорошей тактики – просто стреляла и не ждала. Сегодня я была не лучшим стрелком, но старалась быть агрессивной на лыжне. Не теряла времени на стрельбище, это было хорошо.
Очень скучала по победам. Ведь я не выиграла ни одной гонки с Рождества, так что пора было. Я так счастлива, что добралась до первого места, пусть и в конце сезона. Тириль выиграла все гонки, поэтому я очень рада победить её», — приводит слова норвежки сайт Международного союза биатлонистов.
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