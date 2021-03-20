Рёйселанд: очень скучала по победам, ведь я не выиграла ни одной гонки с Рождества

Норвежская биатлонистка Марте Рёйселанд рассказала, что значит для неё победа в гонке преследования на заключительном этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция).

До Эстерсунда Рёйселанд поднималась на первую ступень пьедестала в декабре 2020 года, она стала первой в масс-старте на этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия).

«Сегодня было действительно тяжело. Думаю, я придерживалась хорошей тактики – просто стреляла и не ждала. Сегодня я была не лучшим стрелком, но старалась быть агрессивной на лыжне. Не теряла времени на стрельбище, это было хорошо.

Очень скучала по победам. Ведь я не выиграла ни одной гонки с Рождества, так что пора было. Я так счастлива, что добралась до первого места, пусть и в конце сезона. Тириль выиграла все гонки, поэтому я очень рада победить её», — приводит слова норвежки сайт Международного союза биатлонистов.