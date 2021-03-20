Чепиков: не надо сильно расстраиваться из-за потери максимальной квоты на следующий сезон

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков поделился мнением о потери максимальной квоты женской сборной России по биатлону на Кубок мира следующего сезона. Напомним, в одной личной гонке национальную команду будут представлять лишь пять спортсменок.
«Не думаю, что надо чрезмерно расстраиваться. Конечно, когда выступают шесть человек, это лучше, чем пять. Но нужно понимать, что у нас в этом сезоне была определённая адаптация, новые тренеры работали. Но по опыту я знаю, что на будущий год команда должна добиться прогресса и вернуть утраченные позиции.
Нужны ли изменения в тренерском штабе женской сборной? На мой взгляд, старший тренер (Михаил Шашилов. — прим. «Чемпионата») должен остаться. У него раньше не было опыта работы с командой на Кубке мира. Он сейчас всё посмотрел, проанализировал ситуацию и сделал выводы. Возможно, надо усилить позицию тренера по стрельбе. Нужно проанализировать нынешний сезон и готовиться к следующему. Если мы каждый год будем менять в сборной тренеров, то, думаю, ситуация не улучшится. Посмотрите на лыжные гонки — Юрий Викторович Бородавко ещё в те времена, когда я был лыжником, в 97-98 годах в сборной команде работал. Профессиональный уровень повышается с опытом работы», — приводит слова Чепикова «Матч ТВ».
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