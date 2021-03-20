Миронова — об итогах сезона: не чувствовала себя сильнее, чем год назад

Российская биатлонистка Светлана Миронова подвела итоги своего выступления в сезоне-2020/2021.

«Сложно сказать, мог ли этот сезон стать лучшим в моей карьере. Мы помним, как он начинался. И коронавирус был, и в целом сезон достаточно сложный. Не могу сказать, что довольна им. Есть очень много моментов, которые нужно исправить, некоторые нужно подтянуть. Надеюсь, нам удастся это сделать и всё будет хорошо.

Сложно сказать, какая подготовка была лучше, — с Норицыным или Шашиловым. Не знаю. Но я не чувствовала себя сильнее, чем год назад. Я примерно такая же», — сказала Миронова в эфире «Матч ТВ».

К окончанию сезона у Мироновой разладилась стрельба. В гонке преследования в финале Кубка мира в Эстерсунде Миронова стала 34-й, допустив семь промахов на четырёх огневых рубежах.