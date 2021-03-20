Легрейд выиграл гонку преследования в финале Кубка мира, Й. Бё — второй, Гараничев — 12-й

В финале Кубка мира в Эстерсунде (Швеция) завершилась мужская гонка преследования на 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами. Победу одержал норвежец Стурла Холм Легрейд, вторым стал его соотечественник Йоханнес Бё. Третьим – итальянец Лукас Хофер.
Йоханнес безупречно стрелял и лидировал до последней «стойки», где допустил три промаха. Легрейд, наоборот, был точен на последнем огневом рубеже и убежал на финиш первым.
Лучшим из россиян стал Евгений Гараничев, который допустил три промаха и занял 12-е место.
Биатлон. Кубок мира. Десятый этап. Эстерсунд, Швеция
Мужчины. Гонка преследования, 12,5 км
1. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) 31.41,2 (2 промаха)
2. Йоханнес Бё (Норвегия) отставание 17,9 (3)
3. Лукас Хофер (Италия) +28,8 (4)…
12. Евгений Гараничев (Россия) +1.44,7 (3)...
15. Александр Логинов (Россия) +2.06,8 (4)…
19. Эдуард Латыпов (Россия) +2.20,4 (5)…
42. Матвей Елисеев (Россия) +4.08,3 (4)
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