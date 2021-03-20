Легрейд выиграл гонку преследования в финале Кубка мира, Й. Бё — второй, Гараничев — 12-й

В финале Кубка мира в Эстерсунде (Швеция) завершилась мужская гонка преследования на 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами. Победу одержал норвежец Стурла Холм Легрейд, вторым стал его соотечественник Йоханнес Бё. Третьим – итальянец Лукас Хофер.

Йоханнес безупречно стрелял и лидировал до последней «стойки», где допустил три промаха. Легрейд, наоборот, был точен на последнем огневом рубеже и убежал на финиш первым.

Лучшим из россиян стал Евгений Гараничев, который допустил три промаха и занял 12-е место.

Биатлон. Кубок мира. Десятый этап. Эстерсунд, Швеция

Мужчины. Гонка преследования, 12,5 км

1. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) 31.41,2 (2 промаха)

2. Йоханнес Бё (Норвегия) отставание 17,9 (3)

3. Лукас Хофер (Италия) +28,8 (4)…

12. Евгений Гараничев (Россия) +1.44,7 (3)...

15. Александр Логинов (Россия) +2.06,8 (4)…

19. Эдуард Латыпов (Россия) +2.20,4 (5)…

42. Матвей Елисеев (Россия) +4.08,3 (4)