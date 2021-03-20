Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Легрейд выиграл гонку преследования в финале Кубка мира, Й. Бё — второй, Гараничев — 12-й

Легрейд выиграл гонку преследования в финале Кубка мира, Й. Бё — второй, Гараничев — 12-й
Биатлон / Кубок мира 0
Аудио-версия:

В финале Кубка мира в Эстерсунде (Швеция) завершилась мужская гонка преследования на 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами. Победу одержал норвежец Стурла Холм Легрейд, вторым стал его соотечественник Йоханнес Бё. Третьим – итальянец Лукас Хофер.

Йоханнес безупречно стрелял и лидировал до последней «стойки», где допустил три промаха. Легрейд, наоборот, был точен на последнем огневом рубеже и убежал на финиш первым.

Лучшим из россиян стал Евгений Гараничев, который допустил три промаха и занял 12-е место.

Биатлон. Кубок мира. Десятый этап. Эстерсунд, Швеция
Мужчины. Гонка преследования, 12,5 км

1. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) 31.41,2 (2 промаха)
2. Йоханнес Бё (Норвегия) отставание 17,9 (3)
3. Лукас Хофер (Италия) +28,8 (4)…
12. Евгений Гараничев (Россия) +1.44,7 (3)...
15. Александр Логинов (Россия) +2.06,8 (4)…
19. Эдуард Латыпов (Россия) +2.20,4 (5)…
42. Матвей Елисеев (Россия) +4.08,3 (4)

Биатлон. Кубок мира-2020/21. Этап 10, Эстерсунд, Швеция
Мужчины. 12.5 км Гонка преследования
20 марта 2021, суббота. 17:15 МСК
Окончено
1
Стурла Холм Легрейд
Норвегия
32:40.5
2
Йоханнес Бё
Норвегия
+22.6
3
Лукас Хофер
Италия
+32.4
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021