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Й. Бё стал лучшим на лыжне в пасьюте в финале Кубка мира, Елисеев — худшим

Й. Бё стал лучшим на лыжне в пасьюте в финале Кубка мира, Елисеев — худшим
Биатлон / Кубок мира 0
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Норвежский биатлонист Йоханнес Бё, ставший вторым в гонке преследования в финале Кубка мира в Эстерсунде (Швеция), стал самым быстрым в гонке на лыжне. Вторую скорость лыжного хода показал немец Эрик Лессер, третью — швед Мартин Понсилуома.

Победитель пасьюта норвежец Стурла Холм Легрейд на лыжне отстал от соперника в борьбе за «Большой хрустальный глобус» на 34 секунды, это 7-й ход.

Лучшим на лыжне среди россиян стал Александр Логинов: Бё-младшему он проиграл 48 секунд, это 13-й результат. Проигрыш Матвея Елисеева составил более трёх минут, это худший ход в гонке из финишировавших.

Биатлон. Кубок мира. Десятый этап. Эстерсунд, Швеция
Мужчины. Гонка преследования, 12,5 км. Лыжный ход

1. Йоханнес Бё (Норвегия) 27.13,8
2. Эрик Лессер (Германия) отставание 14,5
3. Мартин Понсилуома (Швеция) +17,0…
7. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) +34,8…
13. Александр Логинов (Россия) +48,8…
18. Эдуард Латыпов (Россия) +52,1…
23. Евгений Гараничев (Россия) +1.00,8…
59. Матвей Елисеев (Россия) +3.16,1

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