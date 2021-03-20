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Максимов: с Латыповым был эксперимент, он отработал на 4 с минусом

Максимов: с Латыповым был эксперимент, он отработал на 4 с минусом
Биатлон / Кубок мира 0

Тренер мужской сборной России Максим Максимов рассказал о стрельбе российских биатлонистов в гонке преследования в финале Кубка мира в Эстерсунде (Швеция).

Лучшим из россиян в этом компоненте стал Евгений Гараничев. Допустив три промаха на «стойке», он занял 12-е место. Худший в команде результат в стрельбе показал Эдуард Латыпов – 5 промахов на четырёх рубежах и 19-е место.

«Ветер усилился во время гонки, на пристрелке был тише. В конце был совсем хороший, ну, классно. На пристрелке проговорили с Эдуардом, что, может, он попробует быструю стрельбу, но не пошло. У нас был эксперимент, он попробовал, отработал на 4 с минусом. У нас все ребята опытные, умеют работать с ветром», — приводит слова Максимова «Матч ТВ».

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