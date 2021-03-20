Легрейд вырвал у Й. Бё «Малый хрустальный глобус» в зачёте гонок преследования

Норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд получил «Малый хрустальный глобус» в зачёте гонок преследования в сезоне-2020/2021.

Судьба трофея решилась в пасьюте в финале Кубка мира в Эстерсунде (Швеция). Легрейд выиграл гонку и догнал соотечественника Йоханнеса Бё по количеству набранных очков – по 306. Однако победителем был признан Легрейд, который одержал больше побед. Бё стал вторым, третье место занял француз Эмильен Жаклен.

Отметим, что перед заключительной в сезоне гонкой преследования будущий обладатель трофея занимал только третье место в зачёте пасьютов.

Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования

Мужчины. Итоговый зачёт

1. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) 306

2. Йоханнес Бё (Норвегия) 306

3. Эмильен Жаклен (Франция) 286

18. Матвей Елисеев (Россия) 142

19. Александр Логинов (Россия) 141…

21. Эдуард Латыпов (Россия) 136…

27. Евгений Гараничев (Россия) 81