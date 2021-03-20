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Евгения Павлова: буду стараться выйти из этой ямы

Евгения Павлова: буду стараться выйти из этой ямы
Биатлон / Кубок мира 0

Российская биатлонистка Евгения Павлова подвела итоги выступления в Кубке мира сезона-2020/2021.

Павлова дважды попадала в топ-6 – в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия) и в индивидуальной гонке в Антхольце (Италия). В составе сборной России Евгения выиграла эстафету в Антхольце. Однако, начиная с чемпионата мира, результаты спортсменки значительно ухудшились.

«Хочется многое сказать, но… Я просто скажу спасибо этому сезону. Скажу спасибо всем, кто был рядом и делал такую непростую работу на протяжении сезона. И, конечно же, извиняюсь за своё состояние и конечный результат. Буду стараться выйти из этой ямы», — написала Павлова на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Евгении Павловой в «Инстаграме».

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