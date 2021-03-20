Лариса Куклина — об итогах сезона: получила не то, что ожидала и на что рассчитывала

Российская биатлонистка Лариса Куклина подвела итоги выступления в Кубке мира сезона-2020/2021. Лучший результат спортсменка показала в последней гонке – пасьюте в Эстерсунде, став десятой.
«Международный сезон подошёл к концу. Хочу поблагодарить каждого, кто верил, кто критиковал — услышала каждого. Сезон был нелёгким, получила не то, что ожидала и на что рассчитывала, увы… Но всё проанализировано! С верой в себя, с верой в тех, с кем работаю, и с верой в лучшее идём дальше. Пожелаю каждому добра и не сомневаться в себе», — написала Куклина на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Ларисы Куклиной в «Инстаграме».
Как и вся команда, лучший результат Лариса показала на этапе Кубка мира в Антхольце (Италия), став 14-й в индивидуальной гонке и 12-й в масс-старте. Также 14-й Куклина завершила индивидуальную гонку на чемпионате мира – единственную, в которой ей доверили бежать.
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