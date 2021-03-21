«А гонка сегодня будет?» Губерниев показал, какой шторм сейчас в Эстерсунде

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев показал, какой сильный ветер дует сейчас в Эстерсунде (Швеция), где проходит финал Кубка мира по биатлону.



«А гонка сегодня будет?», — снабдил Губерниев подписью своё видео, на котором шторм сносит рекламные баннеры на стадионе. Накануне комментатор сообщил, что в Эстерсунде объявлено штормовое предупреждение.

Сегодня должны состояться заключительные гонки Кубка мира 2020/2021 – масс-старты у женщин и мужчин. В мужском масс-старте должен определиться обладатель «Большого хрустального глобуса». Если гонка не состоится, то им станет Стурла Холм Легрейд, который опередит соотечественника Йоханнеса Бё всего на одно очко (1005 против 1004). У женщин досрочную победу в зачёте КМ одержала норвежка Тириль Экхофф.