«А гонка сегодня будет?» Губерниев показал, какой шторм сейчас в Эстерсунде

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев показал, какой сильный ветер дует сейчас в Эстерсунде (Швеция), где проходит финал Кубка мира по биатлону.
«А гонка сегодня будет?», — снабдил Губерниев подписью своё видео, на котором шторм сносит рекламные баннеры на стадионе. Накануне комментатор сообщил, что в Эстерсунде объявлено штормовое предупреждение.
Сегодня должны состояться заключительные гонки Кубка мира 2020/2021 – масс-старты у женщин и мужчин. В мужском масс-старте должен определиться обладатель «Большого хрустального глобуса». Если гонка не состоится, то им станет Стурла Холм Легрейд, который опередит соотечественника Йоханнеса Бё всего на одно очко (1005 против 1004). У женщин досрочную победу в зачёте КМ одержала норвежка Тириль Экхофф.
- 21 марта 2021
-
18:31
-
18:23
-
18:08
-
17:53
-
17:49
-
17:35
-
17:29
-
17:11
-
16:49
-
16:32
-
15:17
-
11:52
-
11:39
-
10:57
-
00:53
- 20 марта 2021
-
23:23
-
23:09
-
22:50
-
22:40
-
21:45
-
19:22
-
19:09
-
18:50
-
18:38
-
18:11
-
17:50
-
17:33
-
17:11
-
17:09
-
16:54
-
16:42
-
16:36
-
16:09
-
16:04
-
15:50