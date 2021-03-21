Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Масс-старты в Эстерсунде, скорее всего, состоятся

Масс-старты в Эстерсунде, скорее всего, состоятся
Биатлон / Кубок мира 0

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что сегодняшние масс-старты на заключительном этапе Кубка мира по биатлону не планируется отменять.

«Последняя инфа — организаторы этапа в Эстерсунде готовятся сегодня гонки проводить!», — написал Губерниев в своём «телеграме». Накануне вечером и сегодня утром комментатор сообщал, что в Эстерсунде объявлено штормовое предупреждение, из-за чего гонки под угрозой срыва.

В мужском масс-старте сегодня должен определиться обладатель «Большого хрустального глобуса». Если гонка не состоится, то им станет Стурла Холм Легрейд, который опередит соотечественника Йоханнеса Бё всего на одно очко (1005 против 1004). У женщин досрочную победу в зачёте КМ одержала норвежка Тириль Экхофф.

«А гонка сегодня будет?» Губерниев показал, какой шторм сейчас в Эстерсунде
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021