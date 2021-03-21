Масс-старты в Эстерсунде, скорее всего, состоятся
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что сегодняшние масс-старты на заключительном этапе Кубка мира по биатлону не планируется отменять.
«Последняя инфа — организаторы этапа в Эстерсунде готовятся сегодня гонки проводить!», — написал Губерниев в своём «телеграме». Накануне вечером и сегодня утром комментатор сообщал, что в Эстерсунде объявлено штормовое предупреждение, из-за чего гонки под угрозой срыва.
В мужском масс-старте сегодня должен определиться обладатель «Большого хрустального глобуса». Если гонка не состоится, то им станет Стурла Холм Легрейд, который опередит соотечественника Йоханнеса Бё всего на одно очко (1005 против 1004). У женщин досрочную победу в зачёте КМ одержала норвежка Тириль Экхофф.
«А гонка сегодня будет?» Губерниев показал, какой шторм сейчас в Эстерсунде
Рекомендуем вам
- 21 марта 2021
-
18:31
-
18:23
-
18:08
-
17:53
-
17:49
-
17:35
-
17:29
-
17:11
-
16:49
-
16:32
-
15:17
-
11:52
-
11:39
-
10:57
-
00:53
- 20 марта 2021
-
23:23
-
23:09
-
22:50
-
22:40
-
21:45
-
19:22
-
19:09
-
18:50
-
18:38
-
18:11
-
17:50
-
17:33
-
17:11
-
17:09
-
16:54
-
16:42
-
16:36
-
16:09
-
16:04
-
15:50
Партнерский контент
Рекомендуем вам