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Текстовая онлайн-трансляция женского масс-старта на этапе Кубка мира по биатлону

Текстовая онлайн-трансляция женского масс-старта на этапе Кубка мира по биатлону
Биатлон / Кубок мира 0

Сегодня, 21 марта, на десятом этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде (Швеция) пройдёт женский масс-старт на 12.5 км.

Старт был перенесён на 17:30 мск из-за сильного ветра в районе соревнований. Согласно прогнозу погоды, ближе к вечеру ожидается снижение ветра.

На старт выйдут две российские биатлонистки – Светлана Миронова и Ульяна Кайшева. Они отправятся в гонку под 19-м и 21-м стартовыми номерами соответственно – согласно местам, которые занимают на данный момент в зачёте Кубка мира.

«Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию соревнований: текстовая онлайн-трансляция женского масс-старта на десятом этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде.

Следом за женщинами в 19:15 мск на масс-старт в 15 км выйдут мужчины.

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