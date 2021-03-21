Михаил Шашилов: весь спорт — это лотерея. Кто-то может работать в ветер, а кто-то нет

Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов рассказал, как перенос времени старта заключительной гонки сезона сказался на спортсменках.

Из-за штормового ветра в Эстерсунде начало женского масс-старта в финале Кубка мира было перенесено с 15:00 на 17:30 мск.

«Было спорное решение, но решили, что будем стартовать сегодня. Перенос времени старта никак на расписании нашей команды не сказался. Люди знали с утра, всё было вовремя перенесено. По правилам соревнований сначала идёт перенос на два часа, потом — отмена. Так что все всё знали.

Вы заметили, какая температура была в России в январе и феврале? За полтора месяца отбегали одну гонку. Так что мы к этому привыкшие. Сильный ветер — это лотерея, да. Но весь спорт — это лотерея. Кто-то может работать в ветер, а кто-то нет», — сказал Шашилов в эфире «Матч ТВ».