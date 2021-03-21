Польховский: Логинов отказался выступать в масс-старте по состоянию здоровья
Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский сообщил, что российский биатлонист Александр Логинов не выступит в сегодняшнем масс-старте финала Кубка мира в Эстерсунде (Швеция) из-за проблем со здоровьем.
«Логинов отказался стартовать по состоянию здоровья. Не переживайте, ничего серьёзного нет», — сказал Польховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
Логинов занимает 17-е место в общем зачёте Кубка мира. Ранее в Эстерсунде он занял 26-е место в спринте и 15-е в гонке преследования. После его снятия в гонке с общего старта выступят трое россиян — Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов и Евгений Гараничев.
Мужской масс-старт перенесён из-за штормового ветра и начнётся в 19:15 мск.
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