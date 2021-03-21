Тандреволд выиграла масс-старт в финале Кубка мира, Кайшева и Миронова — в топ-10

В Эстерсунде (Швеция) завершился женский масс-старт на 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами. Заключительную гонку сезона выиграла норвежка Ингрид Ландмарк Тандреволд. Серебряным призёром стала белоруска Динара Алимбекова. Третьей финишировала немка Франциска Пройс.
В сложных ветровых условиях российские биатлонистки пытались бороться за медаль и показали лучшие результаты в сезоне. И Ульяна Кайшева, и Светлана Миронова допустили по пять промахов и вошли в топ-10.
Биатлон. Кубок мира. Десятый этап. Эстерсунд, Швеция
Женщины. Масс-старт, 12,5 км
1. Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия) 34.53,1 (5 промахов)
2. Динара Алимбекова (Беларусь) отставание 6,9 (6)
3. Франциска Пройс (Германия) +11,1 (6)...
5. Ульяна Кайшева (Россия) +20,1 (5)...
8. Светлана Миронова (Россия) +33,3 (5).
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