Ульяна Кайшева показала лучший результат в карьере, став пятой в масс-старте в Эстерсунде
Российская биатлонистка Ульяна Кайшева в масс-старте в финале Кубка мира в Эстерсунде (Швеция) показала лучший результат в карьере. Кайшева впервые заняла пятое место в кубковой гонке.
В сложнейших ветровых условиях Кайшева допустила всего пять промахов на четырёх огневых рубежах. Столько же у победительницы гонки с общего старта — норвежки Ингрид Ландмарк Тандреволд, которой Ульяна на финише проиграла всего 20 секунд
Восьмое место в масс-старте заняла Светлана Миронова, которая с пятью промахами отстала от подруги по команде на 13 секунд.
Напомним, масс-старты в финале Кубка мира были под угрозой отмены из-за штормового ветра. В итоги гонки были перенесены на два часа. Женщины вышли на старт в 17:30 мск вместо 15:00.
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