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Лариса Куклина: думаете, мы выходим на старт и не пытаемся бороться?

Лариса Куклина: думаете, мы выходим на старт и не пытаемся бороться?
Биатлон / Кубок мира 0

Российская биатлонистка Лариса Куклина прокомментировала главный неутешительный итог Кубка мира сезона-2020/2021 для женской национальной команды.

Российские биатлонистки из-за неудачного выступления заняли шестое место в Кубке наций, уступив в борьбе за пятую позицию команде Беларуси, и потеряли максимальную квоту представительства в личных гонках на следующий сезон. Теперь на старт одной гонки смогут выйти только пять российских биатлонисток.

«Конечно, нельзя было терять квоту. Думаете, мы выходим на старт и не пытаемся бороться? Конечно, мы стараемся выполнить ту работу, на которую способны. Стараемся показать наш максимум на данный момент. Но получается — что есть, то есть», — сказала Куклина в эфире «Матч ТВ».

Девочки, да что же вы натворили?! Сборная России по биатлону потеряла максимальную квоту
Последний спринт сезона вообще оказался для нашей команды кошмарным. Установили даже исторический антирекорд — 100-е место.
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