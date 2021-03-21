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Миронова рассказала, готова ли она пахать, как Большунов

Миронова рассказала, готова ли она пахать, как Большунов
Биатлон / Кубок мира 0
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Российская биатлонистка Светлана Миронова подвела итоги своего выступления в Кубке мира сезона-2020/2021.

«Я в этом сезоне хотела более высоких результатов. Стремилась к этому. Хотелось подиумов, медали чемпионата мира. Тем более после того, как мы провели посленовогодние этапы. Грустно от того, что не всё получилось. Где-то чего-то не хватало, где-то что-то складывалось не так. Но из всего нужно извлечь максимум пользы. Плохой опыт — это хороший опыт.

Готова ли пахать, как Большунов? Готова отдавать себя на сто процентов тренировкам. Но мне нужно понимать, для чего я это делаю. Если мне тренер объясняет, что сделаем такую-то работу и у нас всё получится, то безоговорочно сделаю абсолютно всё. Я понимаю, что это мой результат и это будет здорово для меня. Но когда я не особо понимаю, для чего какая-то работа, мне сложно её выполнять. Тогда, наверное, появляются вопросы. Что касается Большунова, то никто не знает, как он тренируется. Все знают только то, что он показывает. Это какие-то отрезки — два-три раза за сезон. Никто детально не знает, кто как тренируется», — сказала Миронова в эфире «Матч ТВ».

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