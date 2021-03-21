Миронова: норвежцам тренеры подсказывают на пристрелке. А у нас: «Ну, промазал. И ладно»

Российская биатлонистка Светлана Миронова рассказала о проблемах со стрелковыми тренировками в национальной команде.

«По ходу сезона у нас не было никаких тренировок с Волковым. Были только в летней подготовке. По ходу сезона уже все больше сами по себе. Все имеют опыт, как нужно работать в сезоне, и чувствуют, что нужно добавить и что убавить.

Мне всегда интересно наблюдать за норвежцами, потому что мы очень часто находимся рядом. На пристрелке тренеры им всегда подсказывают базовые вещи. Это очень интересно. К сожалению, я не вижу у нас этого. У нас этого нет: «Ну, промазал. Ну и ладно. Нормально».

Думаю, испортившаяся по ходу сезона стрельба связана с функциональным состоянием. Может, где-то не хватает концентрации. Организм отдаёт последние ресурсы, которые есть, и мы выжимаем из себя всё», — сказала Миронова в эфире «Матч ТВ».