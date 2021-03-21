Победа в Эстерсунде принесла Тандреволд Кубок мира в зачёте масс-старта

Норвежская биатлонистка Ингрид Ландмарк Тандреволд завоевала Кубок мира в зачёте гонок с общего старта. Получить «Малый хрустальный глобус» Тандреволд помогла победа в заключительной гонке сезона, благодаря которой норвежка поднялась сразу на восемь позиций! Второй стала немка Франциска Пройс, ставшая третьей в масс-старте в Эстерсунде.

Француженка Жулия Симон, которая лидировала в зачёте масс-стартов перед сегодняшней гонкой, только третья. В масс-старте в Эстерсунде она стала только 30-й, допустив 15 промахов.

Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Женщины

Итоговый зачёт

1. Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия) – 186.

2. Франциска Пройс (Германия) – 183.

3. Жулия Симон (Франция) – 181…

10. Светлана Миронова (Россия) – 124.