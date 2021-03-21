Гореева: готова работать и верю, что в следующем году буду биться на Кубке мира

Неоднократная чемпионка мира среди юниоров Анастасия Гореева выразила уверенность, что в сезоне-2021/2022 выступит на Кубке мира.
Гореева выступила на первом этапе Кубка мира и в финале соревнований, оставшееся время сезона-2020/2021 Анастасия провела на Кубке IBU, где выступала резервная команда.
«Конечно, я пришла в основную команду, чтобы достичь самого высокого результата — победы. Но считаю, что здесь любой результат — это результат. Не переживаю по поводу того, что в следующем сезоне могу оказаться вне команды из-за потери квоты. Готова работать и верю, что в следующем году буду биться здесь, на Кубке мира», — сказала Гореева в эфире «Матч ТВ».
Российские биатлонистки из-за неудачного выступления заняли шестое место в Кубке наций, уступив в борьбе за пятую позицию команде Беларуси, и потеряли максимальную квоту представительства в личных гонках на следующий сезон. Теперь на старт одной гонки смогут выйти только пять российских биатлонисток.
- 22 марта 2021
-
17:19
-
16:15
-
15:12
-
14:57
-
13:26
-
13:02
-
12:29
-
11:56
-
11:36
-
11:21
-
11:13
-
10:15
-
09:58
-
09:35
-
09:24
-
09:16
-
09:10
-
08:12
-
08:07
-
08:04
-
08:00
-
01:00
-
00:43
-
00:20
- 21 марта 2021
-
23:13
-
22:34
-
22:22
-
22:07
-
21:50
-
21:06
-
21:00
-
20:52
-
20:44
-
20:34
-
20:27