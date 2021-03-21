Гореева: готова работать и верю, что в следующем году буду биться на Кубке мира

Неоднократная чемпионка мира среди юниоров Анастасия Гореева выразила уверенность, что в сезоне-2021/2022 выступит на Кубке мира.

Гореева выступила на первом этапе Кубка мира и в финале соревнований, оставшееся время сезона-2020/2021 Анастасия провела на Кубке IBU, где выступала резервная команда.

«Конечно, я пришла в основную команду, чтобы достичь самого высокого результата — победы. Но считаю, что здесь любой результат — это результат. Не переживаю по поводу того, что в следующем сезоне могу оказаться вне команды из-за потери квоты. Готова работать и верю, что в следующем году буду биться здесь, на Кубке мира», — сказала Гореева в эфире «Матч ТВ».

Российские биатлонистки из-за неудачного выступления заняли шестое место в Кубке наций, уступив в борьбе за пятую позицию команде Беларуси, и потеряли максимальную квоту представительства в личных гонках на следующий сезон. Теперь на старт одной гонки смогут выйти только пять российских биатлонисток.