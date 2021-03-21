Эдуард Латыпов завоевал серебро в масс-старте в финале Кубка мира

В Эстерсунде (Швеция) завершился мужской масс-старт на 15 км с четырьмя огневыми рубежами. Заключительную гонку сезона выиграл француз Симон Детьё. Серебряным призёром стал россиянин Эдуард Латыпов. Третьим финишировал норвежец Йоханнес Бё.

После двух первых огневых рубежей гонку возглавил точно стрелявший Латыпов, но на первой «стойке» он допустил два промаха. После четвёртой стрельбы Латыпов снова стал лидером, но на заключительном круге пропустил вперёд Детьё.

В борьбе за «Большой хрустальный глобус» Йоханнес Бё допустил по промаху на двух первых огневых рубежах. Его соотечественник Стурла Холм Легрейд первую «лёжку» отстрелял точно, а после второй зашёл на штрафной круг. После первой «стойки» у обоих биатлонистов было по два промаха, и Бё шёл по дистанции впереди Легрейда. На заключительной «стойке» Бё промахнулся лишь раз, а Легрейд отправился на два штрафных круга и финишировал восьмым. Кубок мира третий год подряд достался Йоханнесу.

Биатлон. Кубок мира. Десятый этап. Эстерсунд, Швеция

Мужчины. Масс-старт, 15 км

1. Симон Детьё (Франция) 35.43,7 (2 промаха)

2. Эдуард Латыпов (Россия) отставание 8,9 (2)

3. Йоханнес Бё (Норвегия) +17,5 (3)…

8. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) +48,4 (4)…

17. Матвей Елисеев (Россия) +1.29,8 (3)…

21. Евгений Гараничев (Россия) +1.41,7 (4)