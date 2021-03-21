«Идеальная гонка, кроме одного рубежа». Латыпов — о серебре в масс-старте в финале КМ

Российский биатлонист Эдуард Латыпов прокомментировал завоевание серебряной медали в масс-старте в финале Кубка мира в Эстерсунде (Швеция).

После двух первых огневых рубежей гонку возглавил точно стрелявший Латыпов, но на первой «стойке» он допустил два промаха. После четвёртой стрельбы Латыпов снова лидером, но на заключительном круге пропустил вперёд француза Симона Детьё.

«Чувствую радость, но пока это не осознаю. Очень рад сегодняшней гонке. Для меня победа, конечно, это было бы лучше. Шёл первым, но немного не хватило сил. Но сегодня очень рад. Большое спасибо всем, кто за меня болеет.

Я верил всегда, в каждой гонке. Много что не получалось, а сегодня — слава богу, что всё получилось. Можно сказать, идеальная гонка, кроме одного рубежа. Но лёжа я очень смело сработал — быстро и точно. Третий рубеж — немного нервничал и допустил осечки, хотя можно было спокойно стрелять хорошо. На последней «стойке» собрался, всё отбросил и сказал себе: «Нужно отработать. Вот оно, здесь. Борись до конца — и всё получится», — сказал Латыпов в эфире «Матч ТВ».