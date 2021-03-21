Васильев: не только сам Латыпов, но и все остальные ребята рады медали Эдуарда

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев подвёл итоги мужского масс-старта в финале Кубка мира, в котором Эдуард Латыпов в свой день рождения завоевал серебряную медаль.

«Латыпов сегодня закончил на мажорной ноте. Очень рад за наших спортсменов, потому что они больше всех пострадали. Они трудятся, стараются, тренируются, лишаются многого в своей жизни, но в итоге их тренируют таким образом, что, к сожалению, они выступают не очень хорошо. Думаю, не только сам Латыпов, но и все остальные ребята рады сегодняшней медали Эдуарда. Наши ребята и девчонки очень сильные, но их надо правильно тренировать, чтобы они были конкурентными всем остальным лидерам мирового биатлона», — сказал Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.