Куклина: чувствую, что конкурентоспособна. Надо не в паспорт смотреть, а на результаты

Российская биатлонистка Лариса Куклина, показавшая свой лучший результат в сезоне-2020/2021 в гонке преследования в финале Кубка мира, эмоционально отреагировала на пропуск ряда гонок Кубка и чемпионата мира по решению тренеров.

«Надо в первую очередь смотреть не в паспорт, а на результаты и протокол. Чувствую, что полностью конкурентоспособна. В первую очередь стремлюсь быть лучшей не то что в нашей команде, а мы стремимся быть лучше и выше тех, с кем выступаем, с лидерами», — сказала 30-летняя Куклина в эфире «Матч ТВ».

Перед новогодними праздниками Куклина, выступавшая на декабрьских этапах Кубка мира, вынуждена была повторно отбираться в сборную на «Ижевской винтовке», а на чемпионате мира бежала только одну гонку.