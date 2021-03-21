Куклина: чувствую, что конкурентоспособна. Надо не в паспорт смотреть, а на результаты
Российская биатлонистка Лариса Куклина, показавшая свой лучший результат в сезоне-2020/2021 в гонке преследования в финале Кубка мира, эмоционально отреагировала на пропуск ряда гонок Кубка и чемпионата мира по решению тренеров.
«Надо в первую очередь смотреть не в паспорт, а на результаты и протокол. Чувствую, что полностью конкурентоспособна. В первую очередь стремлюсь быть лучшей не то что в нашей команде, а мы стремимся быть лучше и выше тех, с кем выступаем, с лидерами», — сказала 30-летняя Куклина в эфире «Матч ТВ».
Перед новогодними праздниками Куклина, выступавшая на декабрьских этапах Кубка мира, вынуждена была повторно отбираться в сборную на «Ижевской винтовке», а на чемпионате мира бежала только одну гонку.
Девочки, да что же вы натворили?! Сборная России по биатлону потеряла максимальную квоту
Последний спринт сезона вообще оказался для нашей команды кошмарным. Установили даже исторический антирекорд — 100-е место.
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