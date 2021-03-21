Светлана Миронова: было ощущение, что можно зацепиться за медаль

Российская биатлонистка Светлана Миронова подвела итоги своего выступления в масс-старте в финале Кубка мира. Допустив пять промахов на четырёх огневых рубежах, Миронова стала восьмой.

«В целом гонка была неплохая, учитывая сегодняшнюю погоду, ветер. В принципе, ничего не поменялось из-за переноса старта гонки. Жили обычной жизнью. Как всегда, с утра встали и сходили на зарядку, потом позавтракали. Сказали, что гонку перенесли, — отдохнули, собрались, поехали на гонку. Два часа — это не критично.

Сегодня была реально лотерея. Когда я пришла на четвёртый рубеж, там задувало очень сильно. Пришлось долго пережидать этот порыв и потом работать, выцеливать. Когда пришла на третий рубеж, ветер был послабее, чем на четвёртом. Но те, кто пришли впереди, стрельнули по четыре штрафа. Видимо, был сильный ветер. В такую погоду всегда лотерея, и кто-то в неё выигрывает. Конечно, было ощущение, что можно зацепиться за медаль. Если работать на последнем рубеже на ноль, это сто процентов победа или медаль.

Сезон был непростой. Сейчас всё проанализируем и подкорректируем свои слабые стороны. Надеюсь, в следующем сезоне придём сильнее. Наверное, больше хотелось бы подтянуть стрелковую подготовку — и будем сильными. Всем болельщикам огромное спасибо за то, что болели за нас в этом сезоне. Но ещё не всё закончено. Вы можете поболеть за нас на чемпионате России», — сказала Миронова в эфире «Матч ТВ».