Привалов: из Латыпова сделали короля. Он пока мало что из себя представляет

Призёр Олимпийских игр, заслуженный тренер СССР Александр Привалов высказал мнение, что российского биатлониста Эдуарда Латыпова пока рано превозносить, так как у него нет особых достижений.
В заключительной гонке Кубка мира – масс-старте – Латыпов впервые поднялся на личный подиум, став серебряным призёром.
«Сейчас из Латыпова сделали короля. Он пока мало что из себя представляет, а о нём уже фильм сделали. Вот он на «стойке» попасть и не может.
Надо аккуратно относиться к этим моментам, психология в биатлоне имеет огромное значение. Сейчас даже Йоханнес Бё не всегда справляется со стрельбой. Железных нервов нет ни у кого. В этом плане надо работать серьёзно», — приводит слова Привалова ТАСС.
В общем зачёте Кубка мира Латыпов занял 18-е место, 50 очков уступив расположившемуся строчкой выше соотечественнику Александру Логинову.
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