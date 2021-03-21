Привалов: из Латыпова сделали короля. Он пока мало что из себя представляет

Призёр Олимпийских игр, заслуженный тренер СССР Александр Привалов высказал мнение, что российского биатлониста Эдуарда Латыпова пока рано превозносить, так как у него нет особых достижений.

В заключительной гонке Кубка мира – масс-старте – Латыпов впервые поднялся на личный подиум, став серебряным призёром.

«Сейчас из Латыпова сделали короля. Он пока мало что из себя представляет, а о нём уже фильм сделали. Вот он на «стойке» попасть и не может.

Надо аккуратно относиться к этим моментам, психология в биатлоне имеет огромное значение. Сейчас даже Йоханнес Бё не всегда справляется со стрельбой. Железных нервов нет ни у кого. В этом плане надо работать серьёзно», — приводит слова Привалова ТАСС.

В общем зачёте Кубка мира Латыпов занял 18-е место, 50 очков уступив расположившемуся строчкой выше соотечественнику Александру Логинову.