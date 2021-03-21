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Йоханнес Бё: Легрейд довёл меня до предела

Йоханнес Бё: Легрейд довёл меня до предела
Биатлон / Кубок мира 0

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё, который в третий раз подряд завоевал Кубок мира в общем зачёте, рассказал, как сложилась борьба за «Большой хрустальный глобус» между ним и его соотечественником Стурлой Холмом Легрейдом в заключительной гонке сезона – масс-старте. Перед стартом спортсменов разделяло одно очко.

«Я скорее опустошён, чем счастлив. Со Стурлой была такая жёсткая конкуренция. Он довёл меня до предела, так что выиграть было мучительно. Победа далась тяжело… Перед гонкой мы знали, что тот из нас, кто финиширует раньше, станет победителем в общем зачёте. Сначала я отставал, но на первой «стойке» мне повезло закрыть все мишени, и это изменило правила игры», — приводит слова Бё-младшего пресс-служба IBU.

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