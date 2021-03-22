Юрий Каминский пошутил, что описал бы прошедший сезон только матом

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский подвёл итоги выступления команды в Кубке мира. На счету россиян семь медалей, пять из которых завоёваны в эстафетах.

«Каким словом описал бы прошедший сезон? Если только матерным. Это шутка, конечно, но если вкратце, то сезон получился напряжённым. От нас ждали лучших результатов, но обстоятельства сложились так, что подкосило спортсменов. Например, Пётр Пащенко переболел коронавирусом в начале сезона, потом у него ещё была пневмония, ему было сложно восстановиться. Хорошо, что Карим Халили в нужный момент на чемпионате мира поддержал. Евгений Гараничев тоже выглядел в конце сезона достойно, доказав своё право быть в команде.

Мы сегодня соберёмся с ребятами и поговорим об основах подготовки к следующему сезону: как себя поддержать, что сделать в межсезонье и так далее. У спортсменов сезон-то ещё не закончен, им нужно выступать за свои регионы на чемпионате России. После него у нас запланирован сбор на Камчатке. Хотим там немного подлечиться, побегать марафон. С одной стороны, мы проведём закатку, с другой – уделим внимание восстановительным мероприятиям», — приводит слова Каминского РИА «Новости».