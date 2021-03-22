Каминский объяснил, зачем сборной России по биатлону нужен Бабиков

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский рассказал, что Антон Бабиков своим примером помогал в стрелковой подготовке партнёрам по национальной команде.
«Большая заслуга в стрельбе Эдуарда Латыпова – это работа Бабикова, который в стрелковой части очень сильно подтянул Эдуарда своим примером. Объясню, почему я ранее был за Антона и сейчас хотел бы видеть его в команде, правда, не знаю на каких началах, по результатам он пока не проходит. Этот человек важен своими примерами в стрельбе. Он хорошо подтянул в плане скорости Кирилла Стрельцова. Я бы ещё отметил, что Бабиков – это представитель советской школы. Не люблю сильно хвалить спортсменов, но в плане стрельбы он серьёзный ориентир для нас. Он принёс большую пользу команде, но, думаю, мог бы и ещё принести», — приводит слова Каминского РИА «Новости».
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