Тренер сборной России — об Эдуарде Латыпове: нам бы ещё парочку таких вот ребят

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский оценил выступление Эдуарда Латыпова в масс-старте на этапе Кубка мира в Эстерсунде. Россиянин занял второе место.

«На последнем круге, когда догонял его француз, я кричал Эдуарду: «Постарайся зацепиться за него». Было понятно, что француз был немного сильнее ходом, но если бы зацепился, то надежды на победу точно были бы. Финишировать он может.



Конечно, мы довольны его результатами в сезоне. Нам бы ещё таких вот парочку ребят, тогда была бы команда, которая и в эстафете стала бы более конкурентоспособной, и между собой бы росли», – приводит слова Каминского РИА «Новости».

Заключительную гонку сезона выиграл француз Симон Детьё. Третьим стал норвежец Йоханнес Бё.