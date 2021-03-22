Эдуард Латыпов: сезон прошёл хорошо, даже можно сказать — идеально

Российский биатлонист Эдуард Латыпов оценил своё выступление в завершившемся сезоне. Вчера, 21 марта, он завоевал серебро в масс-старте на этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция).

«Очень рад, что первый пьедестал я получил как раз в свой день рождения. Также я рад оказаться на пьедестале среди таких сильных парней. Я чувствую себя просто прекрасно. На последнем круге меня вели по трассе тренеры, я знал, что на сложных участках трассы мне будет совсем непросто, мне легче всё же на равнине. К сожалению, потерпеть не получилось, но второе место все же удержал. Сезон прошёл хорошо, даже можно сказать, что он прошёл идеально», — приводит слова Латыпова РИА «Новости».

Победителем масс-старта стал француз Симон Детьё.