Эдуард Латыпов: сезон прошёл хорошо, даже можно сказать — идеально
Российский биатлонист Эдуард Латыпов оценил своё выступление в завершившемся сезоне. Вчера, 21 марта, он завоевал серебро в масс-старте на этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция).
«Очень рад, что первый пьедестал я получил как раз в свой день рождения. Также я рад оказаться на пьедестале среди таких сильных парней. Я чувствую себя просто прекрасно. На последнем круге меня вели по трассе тренеры, я знал, что на сложных участках трассы мне будет совсем непросто, мне легче всё же на равнине. К сожалению, потерпеть не получилось, но второе место все же удержал. Сезон прошёл хорошо, даже можно сказать, что он прошёл идеально», — приводит слова Латыпова РИА «Новости».
Победителем масс-старта стал француз Симон Детьё.
Тренер сборной России — об Эдуарде Латыпове: нам бы ещё парочку таких вот ребят
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