Александр Привалов привёл слова Большунова, говоря о тренировках биатлонистов

Призёр Олимпийских игр, заслуженный тренер СССР Александр Привалов выразил уверенность в том, что российским биатлонистам нужно больше тренироваться. Специалист привёл слова российского лыжника Александра Большунова, говоря об объёме нагрузок для биатлонной сборной.
«Главный вопрос: почему перестали по-настоящему тренироваться? В этом году у Александра Большунова спросили: «Что необходимо биатлону, чтобы исправить положение?» Он ответил: «Ничего особенного, нужно выполнять большие объёмы в подготовительном периоде». Это то, что мы делали ещё 55 лет назад, когда у нас были результаты.
Мы же увлекаемся либо силовой подготовкой, либо новомодными техниками, идём по лёгкому пути», — приводит слова Привалова ТАСС.
Вчера, 21 марта, россиянин Эдуард Латыпов завоевал серебро в масс-старте на заключительном этапе сезона в Эстерсунде (Швеция).
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