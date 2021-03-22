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Александр Привалов привёл слова Большунова, говоря о тренировках биатлонистов

Александр Привалов привёл слова Большунова, говоря о тренировках биатлонистов
Биатлон / Кубок мира 0
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Призёр Олимпийских игр, заслуженный тренер СССР Александр Привалов выразил уверенность в том, что российским биатлонистам нужно больше тренироваться. Специалист привёл слова российского лыжника Александра Большунова, говоря об объёме нагрузок для биатлонной сборной.

«Главный вопрос: почему перестали по-настоящему тренироваться? В этом году у Александра Большунова спросили: «Что необходимо биатлону, чтобы исправить положение?» Он ответил: «Ничего особенного, нужно выполнять большие объёмы в подготовительном периоде». Это то, что мы делали ещё 55 лет назад, когда у нас были результаты.

Мы же увлекаемся либо силовой подготовкой, либо новомодными техниками, идём по лёгкому пути», — приводит слова Привалова ТАСС.

Вчера, 21 марта, россиянин Эдуард Латыпов завоевал серебро в масс-старте на заключительном этапе сезона в Эстерсунде (Швеция).

Эдуард Латыпов: сезон прошёл хорошо, даже можно сказать — идеально
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