Хованцев оценил идею уволить старшего тренера женской сборной России по биатлону

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Хованцев поделился мнением об идее уволить старшего тренера женской национальной команды Михаила Шашилова. Напомним, российские биатлонистки заняли лишь шестое место в зачёте Кубка наций в сезоне-2020/2021 и потеряли максимальную квоту на следующий сезон.

«Является ли смена тренеров ключом к успеху наших биатлонистов? Сначала нужно найти кандидатуру, а потом уже кого-то увольнять.

К сожалению, я уже не вижу кандидатов, которые могут прийти в женскую сборную и коренным образом поменять ситуацию. Всех уже перепробовали. А заходить на второй, третий круг — неправильно», — приводят слова Хованцева «Известия».

Победу в женском зачёте Кубка наций одержала сборная Норвегии.