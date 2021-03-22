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Хованцев оценил идею уволить старшего тренера женской сборной России по биатлону

Хованцев оценил идею уволить старшего тренера женской сборной России по биатлону
Биатлон / Кубок мира 0

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Хованцев поделился мнением об идее уволить старшего тренера женской национальной команды Михаила Шашилова. Напомним, российские биатлонистки заняли лишь шестое место в зачёте Кубка наций в сезоне-2020/2021 и потеряли максимальную квоту на следующий сезон.

«Является ли смена тренеров ключом к успеху наших биатлонистов? Сначала нужно найти кандидатуру, а потом уже кого-то увольнять.

К сожалению, я уже не вижу кандидатов, которые могут прийти в женскую сборную и коренным образом поменять ситуацию. Всех уже перепробовали. А заходить на второй, третий круг — неправильно», — приводят слова Хованцева «Известия».

Победу в женском зачёте Кубка наций одержала сборная Норвегии.

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