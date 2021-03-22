«Эдик — красавец». Черезов — о серебре Латыпова в Эстерсунде
Трёхкратный чемпион мира по биатлону Иван Черезов оценил выступление биатлониста сборной России Эдуарда Латыпова на финальном этапе сезона-2020/2021 Кубка мира в Эстерсунде (Швеция). В масс-старте Латыпов занял второе место, уступив лишь представителю Франции Симону Детьё.
«Эдик — красавец. Сегодня была сложная погода в Эстерсунде: сильные порывы ветра. Возможности были у многих спортсменов, кто хорошо стрелял.
Очень приятно, что Эдуард справился с ветром. Порадовал, сильный сезон для него. Поздравляю команду и всю Россию с хорошим окончанием сезона», — приводят слова Черезова «Известия».
В общем зачёте сезона Кубка мира Латыпов занял 18-е место. Лучшим из россиян стал Александр Логинов, расположившийся строчкой выше.
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