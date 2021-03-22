«Летом надо пахать на тренировках, а он рыбачит». Николай Лопухов — о Елисееве

Бывший старший тренер мужской сборной России по биатлону Николай Лопухов поделился мнением о биатлонисте национальной команды Матвее Елисееве. По мнению Лопухова, Елисеев неправильно готовится к сезону.
«Елисеев тоже — едет куда-то рыбу ловить. Летом надо пахать на тренировках, а он рыбачит», — цитирует Лопухова Metaratings.
Также он раскритиковал решение Александра Логинова тренироваться на самоподготовке.
«Логинов едет на машине из Саратова в Сочи. Один на машине едет. Тренируется тоже один, на тренировку и с тренировки едет на электросамокате, когда надо бегом бежать или на велосипеде в крайнем случае. Какой здесь может быть тренировочный процесс?» — добавил Лопухов.
Напомним, мужская сборная России заняла четвёртое место в зачёте Кубка наций в сезоне-2020/2021.
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