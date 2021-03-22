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Кристиансен — о романе Легрейда с американской биатлонисткой: я ему завидую

Кристиансен — о романе Легрейда с американской биатлонисткой: я ему завидую
Биатлон / Кубок мира 0

Норвежский биатлонист Ветле Шоста Кристиансен прокомментировал признание соотечественника Стурлы Холма Легрейда. Спортсмен, занявший второе место в общем зачёте Кубка мира, сказал, что у него роман с американской биатлонисткой Хлое Левинс. Их отношения начались осенью 2020 года.

«Я ему завидую. Помню свои ощущения, когда только влюбился. Легрейду стоит отдать своей невесте должное за всё, что ему удалось добиться в этом сезоне. С осени он словно летает на крыльях», — приводит слова Кристиансена NRK.

На чемпионате мира в Поклюке Левинс заняла 73-е место в индивидуальной гонке. На заключительном этапе Кубка мира в Эстерсунде она стала 67-й в спринте. Легрейд до последней гонки сезона боролся за «Большой хрустальный глобус» с соотечественником Йоханнесом Бё.

Стурла Холм Легрейд рассказал о романе с американской биатлонисткой
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