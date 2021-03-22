Симон Детьё: догнать Латыпова на последнем круге было непросто

Французский биатлонист Симон Детьё прокомментировал победу в масс-старте на этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция).

«Такое окончание сезона — просто фантастика! Победа в масс-старте очень отличается от победы в спринте. На финише у меня было время насладиться победой и запомнить этот радостный момент. Непередаваемые ощущения!



Из-за ветра гонка была сложнее, чем обычно, но я не переживал по этому поводу. Понимал, что даже в таких условиях стрелять чисто, или хотя бы с одним промахом, возможно. Горжусь своей работой на последнем огневом. Было важно закрыть все мишени, и я смог это сделать.



В Эстерсунде я показываю хорошую скорость на трассе. Конечно, догнать Эдуарда Латыпова на последнем круге было непросто, но за мной бежал Йоханнес. Нужно было показать максимум, чтобы удержать позицию.



Сезон прошёл немного странно. В начале было трудно войти в соревновательный режим, форма могла быть и лучше. Но с каждым этапом я прогрессировал, и к январю всё наладилось. Февраль и март прошли хорошо. Здорово, что в конце концов всё пришло в норму и я смог закончить сезон победой!» — цитирует Детьё Biathlon.com.ua.

Второе место в масс-старте занял россиянин Эдуард Латыпов, третьим стал норвежец Йоханнес Бё.