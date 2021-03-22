Тириль Экхофф чуть не упала с пьедестала с «Малым хрустальным глобусом» в руках

Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф поскользнулась на пьедестале почёта и чуть не упала, когда представители IBU (Международного союза биатлонистов) вручали ей малый Кубок мира по программе спринтерских гонок.
Обаятельная норвежка, держа «Малый хрустальный глобус» в руках, не справилась со скольжением и сошла со ступеньки, однако сумела не уронить ценную награду и отнеслась к ситуации с юмором: прокомментировала курьёзный момент словом «Упс!» и громко рассмеялась.
Тириль Экхофф чуть не упала с МХГ
Вчера, 21 марта в Эстерсунде (Швеция) прошли последние гонки Кубка мира по биатлону в сезоне 2020/2021. «Большой хрустальный глобус» как мужской, так и женский завоевали норвежцы: Йоханнес Бё и Тириль Экхофф. Это первый сезон в истории Кубка мира, когда оба БХГ выигрывают биатлонисты из Норвегии.
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