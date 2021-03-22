Тренер сборной Норвегии отреагировал на крик Йоханнеса Бё в его адрес

Тренер мужской сборной Норвегии по биатлону Эгиль Кристиансен отреагировал на эмоциональную вспышку своего подопечного Йоханнеса Бё во время масс-старта в финале Кубка мира в Эстерсунде (Швеция).
В гонке решалась судьба «Большого хрустального глобуса» в сезоне 2020/2021, до масс-старта Бё и его соотечественника Стурлу Холм Легрейда разделяло всего одно очко. На заключительной «стойке» Йоханнес промахнулся лишь раз, а Легрейд отправился на два штрафных круга.
После того, как Бё не получил необходимой информации о расположении Легрейда на трассе, он крикнул Кристиансену: «Возьми себя в руки!»
«Я поговорил с ним после гонки, он действительно не знал, где находился Стурла после четвёртой стрельбы. Да, обычно Йоханнес довольно спокоен и сдержан. Но то, что он тоже может «воспламеняться» — нормально», — сказал Кристиансен TV2.
В итоге младший Бё пришёл на финиш третьим, а Легрейд – восьмым, это позволило Йоханнесу в третий раз подряд завоевать БХГ.
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